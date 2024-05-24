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*Новое видео NIGHTWISH 37
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 22
*METALLICA 14 раз первая 19
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Sear Bliss

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Новое видео SEAR BLISS



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Chasm, новое видео SEAR BLISS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Heavenly Down, релиз которого намечен на 28 июня.




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