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Новое видео NIGHTWISH
37
SLIPKNOT выступили без CLOWN'a
29
Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет...
22
KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
22
METALLICA 14 раз первая
19
все новости группы
Sear Bliss
Венгрия
Black Metal
http://www.searbliss.hu
Myspace:
http://www.myspace.com/searbliss
Facebook:
https://www.facebook.com/searblissband
24 май 2024
:
Новое видео SEAR BLISS
15 апр 2024
:
Новое видео SEAR BLISS
7 сен 2023
:
SEAR BLISS остались на Hammerheart Records
5 апр 2019
:
Новое видео SEAR BLISS
18 май 2018
:
Новое видео с текстом от SEAR BLISS
10 апр 2018
:
Новый альбом SEAR BLISS выйдет летом
21 ноя 2013
:
SEAR BLISS отметят 20-летие специальным концертом
25 июн 2013
:
SEAR BLISS отмечают 20-летие
2 дек 2011
:
Новая песня SEAR BLISS
19 ноя 2011
:
Дата выхода нового альбома SEAR BLISS
23 сен 2011
:
Новый альбом SEAR BLISS выйдет в феврале
16 фев 2010
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SEAR BLISS анонсировали новый состав
18 дек 2008
:
Тромбонист SEAR BLISS станет гостем на новом альбоме SIGH
19 сен 2006
:
Vic Records переиздадут ранние альбомы SEAR BLISS
сегодня
Новое видео SEAR BLISS
Chasm, новое видео SEAR BLISS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Heavenly Down, релиз которого намечен на 28 июня.
http://www.searbliss.hu
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24 май 2024
IJzerklompje
Кайфово!
просмотров: 107
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).