Новое видео DIVINER



"Heaven Falls", новое видео группы DIVINER, доступно для просмотра ниже. Это первый сингл из альбома "Realms Of Time", выходящего 7 июня на Ulterium Records. Он будет доступен на CD, виниле и в цифровом виде.



Трек-лист:



“Against The Grain”

“Heaven Falls”

“Set Me Free”

“The Earth, The Moon, The Sun”

“Cast Down In Fire”

“Beyond The Border”

“King Of Masquerade”

“Time”

“The Voice From Within”

“Stargate”













