сегодня



Видео с текстом от DIVINER



“Dominator”, официальное видео с текстом от DIVINER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Avaton", релиз которого намечен на десятое ноября на ROAR! Rock Of Angels Records:



“Avaton”

“Mountains High”

“Dancing In The Fire”

“Cyberwar”

“Waste No Time”

“Nemesis”

“Hope Will Rise”

“Dominator”

“Hall Of The Brave”

“The Battle Of Marathon”

“Dead New World” (CD bonus track) http://divinerband.com/







