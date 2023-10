сегодня



Новое видео DIVINER



"Mountains High", новое видео DIVINER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Avaton", релиз которого намечен на десятое ноября на ROAR! Rock Of Angels Records:



“Avaton”

“Mountains High”

“Dancing In The Fire”

“Cyberwar”

“Waste No Time”

“Nemesis”

“Hope Will Rise”

“Dominator”

“Hall Of The Brave”

“The Battle Of Marathon”

“Dead New World” (CD bonus track)







