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PLAGUE YEARS на eOne
PLAGUE YEARS заключили соглашение с Entertainment One (eOne) и планируют выпуск нового альбома на этот год.
«Мы польщены тем, что стали частью команды eOne и их впечатляющего ростера. Не пропустите наш новый ЕР "Unholy Infestation" и не забудьте, что мы в этом году выпустим полноформатную пластинку. ALL FOR HELLBORN!»
Трек-лист ЕР:
"Unholy Infestation"
"Outer Darkness"
"Hellborn"
"Aeon Of The Serpent"
"Taker Of Life"
"Infernal Torment"
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