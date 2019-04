сегодня



PLAGUE YEARS на eOne



PLAGUE YEARS заключили соглашение с Entertainment One (eOne) и планируют выпуск нового альбома на этот год.



«Мы польщены тем, что стали частью команды eOne и их впечатляющего ростера. Не пропустите наш новый ЕР "Unholy Infestation" и не забудьте, что мы в этом году выпустим полноформатную пластинку. ALL FOR HELLBORN!»



Трек-лист ЕР:



"Unholy Infestation"

"Outer Darkness"

"Hellborn"

"Aeon Of The Serpent"

"Taker Of Life"

"Infernal Torment"















