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Plague Years

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8 апр 2019 : 		 PLAGUE YEARS на eOne

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PLAGUE YEARS на eOne



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PLAGUE YEARS заключили соглашение с Entertainment One (eOne) и планируют выпуск нового альбома на этот год.

«Мы польщены тем, что стали частью команды eOne и их впечатляющего ростера. Не пропустите наш новый ЕР "Unholy Infestation" и не забудьте, что мы в этом году выпустим полноформатную пластинку. ALL FOR HELLBORN!»

Трек-лист ЕР:

"Unholy Infestation"
"Outer Darkness"
"Hellborn"
"Aeon Of The Serpent"
"Taker Of Life"
"Infernal Torment"

PLAGUE YEARS Sing With eOne; Unholy Infestation EP Available Now, Title Track Streaming






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