сегодня



Новое видео PLAGUE YEARS



"Paradox Of Death", новое видео группы PLAGUE YEARS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Circle Of Darkness", выпущенного на Entertainment One.



Трек-лист:



"Play The Victim"

"Witness Hell"

"Paradox Of Death"

"Eternal Fire"

"Circle Of Darkness"

"Evil One"

"Incantation"

"Nrftl"

"World In Blood"

"Urge To Kill"







+0 -2



просмотров: 325