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Новое видео PLAGUE YEARS
"Paradox Of Death", новое видео группы PLAGUE YEARS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Circle Of Darkness", выпущенного на Entertainment One.
Трек-лист:
"Play The Victim"
"Witness Hell"
"Paradox Of Death"
"Eternal Fire"
"Circle Of Darkness"
"Evil One"
"Incantation"
"Nrftl"
"World In Blood"
"Urge To Kill"
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