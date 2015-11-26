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Plague Years

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Обучающее видео от PLAGUE YEARS



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"Incantation", новое обучающее видео группы PLAGUE YEARS, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Circle Of Darkness", выпущенного на Entertainment One.

Трек-лист:

"Play The Victim"
"Witness Hell"
"Paradox Of Death"
"Eternal Fire"
"Circle Of Darkness"
"Evil One"
"Incantation"
"Nrftl"
"World In Blood"
"Urge To Kill"

PLAGUE YEARS Issue вЂњIncantationвЂќ Guitar Playthrough Video



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