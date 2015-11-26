Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 70
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 45
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
[= ||| все новости группы



*

Sweet Oblivion

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |
|||| сегодня

GEOFF TATE и лидер DGM в SWEET OBLIVION



*
zoom
*
* *
"True Colors", новое видео группы SWEET OBLIVION, в состав которой входят бывший участник QUEENSRŸCHE и нынешний вокалист OPERATION: MINDCRIME Geoff Tate, а также лидер итальянской прогрессив-металл-группы DGM Simone Mularoni, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sweet Oblivion", выходящего 14 июня на Frontiers Music Srl.

«Frontiers предложили мне сделать эту запись, и я с радостью принял это предложение. Альбом наполнен удовольствием, и я верю в то, что большинство фанатов поздних QUEENSRŸCHE получат от прослушивания этого материала большое удовольствие», — говорит Geoff Tate.

Трек-лист:

01. True Colors
02. Sweet Oblivion
03. Behind Your Eyes
04. Hide Away
05. My Last Story
06. A Recess From My Fate
07. Transition
08. Disconnect
09. The Deceiver
10. Seek The Light



Former QUEENSRЕёCHE Singer GEOFF TATE Teams Up With DGM






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 102

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом