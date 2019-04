сегодня



GEOFF TATE и лидер DGM в SWEET OBLIVION



"True Colors", новое видео группы SWEET OBLIVION, в состав которой входят бывший участник QUEENSRŸCHE и нынешний вокалист OPERATION: MINDCRIME Geoff Tate, а также лидер итальянской прогрессив-металл-группы DGM Simone Mularoni, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sweet Oblivion", выходящего 14 июня на Frontiers Music Srl.



«Frontiers предложили мне сделать эту запись, и я с радостью принял это предложение. Альбом наполнен удовольствием, и я верю в то, что большинство фанатов поздних QUEENSRŸCHE получат от прослушивания этого материала большое удовольствие», — говорит Geoff Tate.



Трек-лист:



01. True Colors

02. Sweet Oblivion

03. Behind Your Eyes

04. Hide Away

05. My Last Story

06. A Recess From My Fate

07. Transition

08. Disconnect

09. The Deceiver

10. Seek The Light



















+0 -0









просмотров: 102