GEOFF TATE и лидер DGM в SWEET OBLIVION

"True Colors", новое видео группы SWEET OBLIVION, в состав которой входят бывший участник QUEENSRŸCHE и нынешний вокалист OPERATION: MINDCRIME Geoff Tate, а также лидер итальянской прогрессив-металл-группы DGM Simone Mularoni, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sweet Oblivion", выходящего 14 июня на Frontiers Music Srl.
«Frontiers предложили мне сделать эту запись, и я с радостью принял это предложение. Альбом наполнен удовольствием, и я верю в то, что большинство фанатов поздних QUEENSRŸCHE получат от прослушивания этого материала большое удовольствие», — говорит Geoff Tate.
Трек-лист:
01. True Colors
02. Sweet Oblivion
03. Behind Your Eyes
04. Hide Away
05. My Last Story
06. A Recess From My Fate
07. Transition
08. Disconnect
09. The Deceiver
10. Seek The Light
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