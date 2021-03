8 мар 2021



Новое видео SWEET OBLIVION



"Another Change", новое видео группы SWEET OBLIVION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Relentless", выходящего девятого апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Once Again One Sin



02. Strong Pressure



03. Let It Be



04. Another Change



05. Wake Up Call



06. Remember Me



07. Anybody Out There



08. Aria



09. I'll Be the One



10. Fly Angel Fly



















