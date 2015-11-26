Новая песня SWEET OBLIVION

"Sweet Oblivion", новая песня группы SWEET OBLIVION, в состав которой входит вокалист Geoff Tate (ex-QUEENSRŸCHE, OPERATION: MINDCRIME, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из одноимённого альбома, выход которого запланирован на 14 июня.
Трек-лист:
01. True Colors
02. Sweet Oblivion
03. Behind Your Eyes
04. Hide Away
05. My Last Story
06. A Recess From My Fate
07. Transition
08. Disconnect
09. The Deceiver
10. Seek The Light
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