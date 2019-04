сегодня



Новая песня SWEET OBLIVION



"Sweet Oblivion", новая песня группы SWEET OBLIVION, в состав которой входит вокалист Geoff Tate (ex-QUEENSRŸCHE, OPERATION: MINDCRIME, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из одноимённого альбома, выход которого запланирован на 14 июня.



Трек-лист:



01. True Colors

02. Sweet Oblivion

03. Behind Your Eyes

04. Hide Away

05. My Last Story

06. A Recess From My Fate

07. Transition

08. Disconnect

09. The Deceiver

10. Seek The Light























