Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков 81
*Новое видео RAMMSTEIN 47
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 47
*Гитарист CYNIC выпустит трилогию 46
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
[= ||| все новости группы



*

Sweet Oblivion

*
| - |
|||| сегодня

Новая песня SWEET OBLIVION



*
zoom
*
* *
"Sweet Oblivion", новая песня группы SWEET OBLIVION, в состав которой входит вокалист Geoff Tate (ex-QUEENSRŸCHE, OPERATION: MINDCRIME, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из одноимённого альбома, выход которого запланирован на 14 июня.

Трек-лист:

01. True Colors
02. Sweet Oblivion
03. Behind Your Eyes
04. Hide Away
05. My Last Story
06. A Recess From My Fate
07. Transition
08. Disconnect
09. The Deceiver
10. Seek The Light



SWEET OBLIVION Feat. Former QUEENSRЕёCHE Singer GEOFF TATE: Listen To








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 80

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом