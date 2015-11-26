Вокалистка TRISTANIA в ARDOURS

Frontiers Music Srl объявили о подписании контракта с группой ARDOURS, альтернативного готик-проекта, в состав которого входит Mariangela Demurtas (TRISTANIA) и Kris Laurent. Дебютная пластинка нового коллектива, "Last Place On Earth", будет представлена в этом году.
ARDOURS' first live show will happen on September 7 at La Cueva Rock in Quartucciu (Cagliari) Italy.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).