12 апр 2019 : Вокалистка TRISTANIA в ARDOURS



сегодня



Frontiers Music Srl объявили о подписании контракта с группой ARDOURS, альтернативного готик-проекта, в состав которого входит Mariangela Demurtas (TRISTANIA) и Kris Laurent. Дебютная пластинка нового коллектива, "Last Place On Earth", будет представлена в этом году.









ARDOURS' first live show will happen on September 7 at La Cueva Rock in Quartucciu (Cagliari) Italy.









просмотров: 149