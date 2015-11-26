Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 54
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Господа, а нам — очко! 36
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
[= ||| все новости группы



*

Ardours

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |
|||| сегодня

Вокалистка TRISTANIA в ARDOURS



*
zoom
*
* *
Frontiers Music Srl объявили о подписании контракта с группой ARDOURS, альтернативного готик-проекта, в состав которого входит Mariangela Demurtas (TRISTANIA) и Kris Laurent. Дебютная пластинка нового коллектива, "Last Place On Earth", будет представлена в этом году.



TRISTANIA Singer MARIANGELA DEMURTAS Launches ARDOURS

ARDOURS' first live show will happen on September 7 at La Cueva Rock in Quartucciu (Cagliari) Italy.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 149

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом