Новое видео ARDOURS

"Last Moment", новое видео группы ARDOURS, альтернативного готик-проекта, в состав которого входит Mariangela Demurtas (TRISTANIA) и Kris Laurent, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в этом году.
ARDOURS' first live show will happen on September 7 at La Cueva Rock in Quartucciu (Cagliari) Italy.
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