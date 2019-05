2 май 2019



Новое видео ARDOURS



"Last Moment", новое видео группы ARDOURS, альтернативного готик-проекта, в состав которого входит Mariangela Demurtas (TRISTANIA) и Kris Laurent, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в этом году.









ARDOURS' first live show will happen on September 7 at La Cueva Rock in Quartucciu (Cagliari) Italy.









