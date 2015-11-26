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Ardours

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Страна
SpainИспания
Стиль
-
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|||| 2 май 2019

Новое видео ARDOURS



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"Last Moment", новое видео группы ARDOURS, альтернативного готик-проекта, в состав которого входит Mariangela Demurtas (TRISTANIA) и Kris Laurent, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в этом году.



ARDOURS Feat. TRISTANIA Singer MARIANGELA DEMURTAS: 'Last Moment' Video

ARDOURS' first live show will happen on September 7 at La Cueva Rock in Quartucciu (Cagliari) Italy.




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