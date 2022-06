7 июн 2022



Видео с текстом от ARDOURS



Frontiers Music Sr опубликовали официальное видео с текстом на песню ARDOURS"Epitaph For A Spark", которая будет включена в новый альбом Anatomy Of A Moment, выходящий восьмого июля:



“Epitaph For A Spark”

“Insomniac”

“Identified”

“Secret Worlds”

“Cold Revenge”

“Given”

“Anatomy Of A Moment”

“Dead Weight”

“Unannounced”

“Chasing Whispers”







