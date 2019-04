сегодня



Новое видео BEASTÖ BLANCÖ



Группа BEASTÖ BLANCÖ, в состав которой входят Chuck Garric (басист ALICE COOPER), Calico Cooper (дочь Alice'а), Brother Latham, Jan LeGrow и Sean Sellers, выпустит новую работу, получившую название "We Are", двадцать четвертого мая на Rat Pak Records. Альбом будет доступен в различных вариантах, включая винил, кассету и CD с автографом. Видео на первый сингл "The Seeker", режиссером которого была Calico Cooper, доступно ниже:



01. The Seeker



02. Solitary Rave



03. Ready To Go



04. Down



05. Perception Of Me



06. Let's Rip



07. Half Life



08. We Got This



09. Follow The Bleed



10. I See You In It



11. Halcyon (bonust track; CD and download versions)



















+1 -2









просмотров: 254