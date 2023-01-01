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BEASTO BLANCO выпустят альбом в 2024 году



BEASTO BLANCO сообщили о подписании контракта с лейблом COP International, на котором в этом году состоится релиз двух синглов, а полноформатная работа будет выпущена в 2024 году. Продюсером пластинки выступает Chris Harms (Lord Of The Lost).







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