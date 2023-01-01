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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 15
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Beasto Blanco

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7 июн 2023 : 		 BEASTO BLANCO выпустят альбом в 2024 году

13 апр 2019 : 		 Новое видео BEASTÖ BLANCÖ

8 апр 2019 : 		 Новый альбом BEASTO BLANCO выйдет весной

30 ноя 2017 : 		 BEASTO BLANCO выпустят концертный альбом в январе

28 янв 2017 : 		 ALICE COOPER, LZZY HALE выступили с BEASTO BLANCO

1 дек 2016 : 		 Новое видео BEASTO BLANCO

12 ноя 2016 : 		 Новое видео BEASTO BLANCO

22 окт 2016 : 		 Новое видео BEASTO BLANCO

16 окт 2016 : 		 Новый альбом BEASTO BLANCO выйдет осенью

3 авг 2013 : 		 Дебют BEASTO BLANCO выйдет осенью

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30 июн 2012 : 		 Басист ALICE COOPER основал BEASTO BLANCO
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BEASTO BLANCO выпустят альбом в 2024 году



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BEASTO BLANCO сообщили о подписании контракта с лейблом COP International, на котором в этом году состоится релиз двух синглов, а полноформатная работа будет выпущена в 2024 году. Продюсером пластинки выступает Chris Harms (Lord Of The Lost).

BEASTO BLANCO Signs With COP International Records; Two New Singles On The Way This Year; Full Album, Tour Dates In '24




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