Новый альбом BEASTO BLANCO выйдет весной



Группа BEASTO BLANCO выпустит новую работу, получившую название "We Are", двадцать четвертого мая на Rat Pak Records.



Трек-лист:



"The Seeker"

"Solitary Rave"

"Ready To Go"

"Down"

"Perception Of Me"

"Let's Rip"

"Half Life"

"We Got This"

"Follow The Bleed"

"I See You In It"

"Halcyon" (Bonus track on CD & download versions)











