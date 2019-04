15 апр 2019



Новое видео STEEL PROPHET



"The God Machine", новое видео группы STEEL PROPHET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 26 апреля на ROAR! Rock Of Angels Records.



Трек-лист:



"The God Machine"

"Crucify"

"Thrashed Relentlessly"

"Dark Mask / Between Love And Hate"

"Damnation Calling"

"Soulhunter"

"Buried And Broken"

"Lucifer / The Devil Inside"

"Fight, Kill"

"Life = Love = God Machine"













просмотров: 534