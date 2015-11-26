Новое видео STEEL PROPHET

"Thrashed Relentlessly", новое видео группы STEEL PROPHET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The God Machine", выходящего 26 апреля на ROAR! Rock Of Angels Records.
Трек-лист:
"The God Machine"
"Crucify"
"Thrashed Relentlessly"
"Dark Mask / Between Love And Hate"
"Damnation Calling"
"Soulhunter"
"Buried And Broken"
"Lucifer / The Devil Inside"
"Fight, Kill"
"Life = Love = God Machine"
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