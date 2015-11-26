Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков 79
*Господа, а нам — очко! 49
*Гитарист CYNIC выпустит трилогию 45
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 40
*Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»... 36
[= ||| все новости группы



*

Steel Prophet

*



24 апр 2019 : 		 Новое видео STEEL PROPHET

15 апр 2019 : 		 Новое видео STEEL PROPHET

12 июн 2018 : 		 STEEL PROPHET на ROAR! Rock Of Angels Records

17 июн 2014 : 		 Новое видео STEEL PROPHET

7 июн 2014 : 		 Новое видео STEEL PROPHET

19 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома STEEL PROPHET

2 дек 2013 : 		 STEEL PROPHET на CRUZ DEL SUR MUSIC

22 окт 2013 : 		 STEEL PROPHET выпустят виниловые версии альбомов на Pure Steel Records

22 янв 2012 : 		 STEEL PROPHET работают над альбомом

8 май 2008 : 		 Новый трек STEEL PROPHET в сети

28 мар 2008 : 		 STEEL PROPHET завершают работу над двумя новыми песнями

18 июл 2002 : 		 Steel Prophet покинул вокалист

18 ноя 2001 : 		 Steel Prophet - предварительный трек лист к новому альбому.

| - |
|||| сегодня

Новое видео STEEL PROPHET



*
zoom
*
* *
"Thrashed Relentlessly", новое видео группы STEEL PROPHET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The God Machine", выходящего 26 апреля на ROAR! Rock Of Angels Records.

Трек-лист:

"The God Machine"
"Crucify"
"Thrashed Relentlessly"
"Dark Mask / Between Love And Hate"
"Damnation Calling"
"Soulhunter"
"Buried And Broken"
"Lucifer / The Devil Inside"
"Fight, Kill"
"Life = Love = God Machine"

STEEL PROPHET Debut






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 232

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом