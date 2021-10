сегодня



STEEL PROPHET выпускают винил



STEEL PROPHET отметят двадцатилетие с момента выхода альбома "Book Of The Dead" выпуском виниловой версии.



Трек-лист:



Side A:

"When Six Was Nine"

"Tragic Flaws"

"Escaped"

"Soleares"

"Church Of Mind"



Side B:

"Burning Into Blackness"

"The Chamber"

"Locked Out"

"Ruby Dreams (Faith And Hope)"

"Phobia"

"Anger Seething"

"Oleander"







