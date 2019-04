сегодня



Новый альбом KRYPTOS выйдет в июне



Группа KRYPTOS объявила о том, что новый альбом, получивший название "Afterburner", будет выпущен на лейбле AFM Records 21 июня.



Трек-лист:



"Afterburner"

"Cold Blood"

"Dead Of Night"

"Red Dawn"

"On The Run"

"The Crimson Queen"

"Mach Speed Running"

"Into The Wind"











+0 -0









просмотров: 131