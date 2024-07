сегодня



Новое видео KRYPTOS



"We Are the Night", новое видео группы KRYPTOS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, вышедшего 5 июля на AFM Records.



Коллектив из Индии исполняет мощный и грязный олдскульный материал, смесь хэви и спид метал в лучших традициях монстров рока 80-х и 90-х. "Decimator" - седьмой альбом группы, основанной в 1998 году. http://www.kryptosindia.com/







просмотров: 249