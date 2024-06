Видео с текстом от KRYPTOS

сегодня



KRYPTOS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Sirens Of Steel”, которая будет включена в альбом Decimator, выходящий пятого июля:



"Sirens Of Steel"

"Fall To The Spectre's Gaze"

"Turn Up The Heat"

"Electrify"

"Solaris"

"Decimator"

"In The Shadow Of The Blade"

"Pathfinder"

"We Are The Night"







