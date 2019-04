Видео с текстом от MAJESTY

сегодня



Немецкие хэви-металлисты MAJESTY опубликовали видео с текстом на сингл “Burn The Bridges", который вошёл в новый альбом "Legends".



Трек-лист:



“The Will To Believe”

“Rizing Home”

“Burn The Bridges”

“We Are Legends”

“Wasteland Outlaw”

“Church Of Glory”

“Mavericks Supreme”

“Words Of Silence”

“Last Brigade”

“Blood Of The Titans”

“Stand As One”













