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*XXV — бабка ягодка опять! 46
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Majesty

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11 апр 2023 : 		 MAJESTY всё

19 мар 2023 : 		 Новое видео MAJESTY

24 фев 2023 : 		 Новое видео MAJESTY

8 янв 2020 : 		 MAJESTY подвели итоги тура в новом видео

5 июл 2019 : 		 Рассказ об издании альбома MAJESTY

23 июн 2019 : 		 Новое видео MAJESTY

18 май 2019 : 		 Новая песня MAJESTY

22 апр 2019 : 		 Видео с текстом от MAJESTY

5 апр 2018 : 		 Новое видео MAJESTY

16 мар 2018 : 		 MAJESTY на Napalm Records

21 май 2017 : 		 Новое видео MAJESTY

27 фев 2017 : 		 Новое видео MAJESTY

24 фев 2017 : 		 Рассказ о бокс-сете MAJESTY

15 дек 2016 : 		 Видео с текстом от MAJESTY

12 дек 2016 : 		 Вышел новый сингл MAJESTY

24 ноя 2016 : 		 Обложка нового альбома MAJESTY

12 ноя 2016 : 		 Название нового альбома MAJESTY

4 авг 2016 : 		 Новый альбом MAJESTY выйдет в следующем году

26 июл 2015 : 		 Новое видео MAJESTY

2 мар 2015 : 		 Новое видео MAJESTY

14 янв 2015 : 		 Обложка нового альбома MAJESTY

24 ноя 2014 : 		 Новый альбом MAJESTY выйдет весной

23 янв 2014 : 		 MAJESTY расстались с басистом

18 ноя 2013 : 		 Новая песня MAJESTY

22 окт 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MAJESTY

3 июл 2013 : 		 MAJESTY нашли басиста
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MAJESTY всё



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Привет всем вам, металхэды!

Нам очень тяжело говорить эти слова, но в то же время мы довольно долго думали об их принятии. Альбом Back To Attack, который является нашим возвращением после более чем трехлетнего перерыва, также станет нашим последним альбомом, а концерт, который мы сыграем 28 апреля, будет последним концертом Majesty. Мы считаем, что нам удалось воплотить все то, за что выступает группа, в одном последнем величественном альбоме, и в то же время мы поняли, что отныне все, что мы сможем создать, будет просто копией нас самих".

За все 10 официальных альбомов Majesty история кажется полностью рассказанной, и мы не хотим повторять ее снова с небольшими отличиями в версиях, которые никогда не будут столь же уникальными, как оригинальные композиции. Для нас также совершенно ясна одна деталь. Мы не хотим просто исчезнуть, выпустив еще несколько альбомов и концертов в стиле "business as usual" без каких-либо сюрпризов. Мы знаем, что есть много групп, которые так поступают, и их это полностью устраивает. Но мы просто не хотим так поступать. С "Back To Attack" магия этой группы по-прежнему существует и даже более сильна, чем много лет назад, поэтому мы верим, что этот альбом станет идеальным завершением главы в атмосфере счастья и свободы. Вместо клубного тура на маленьких сценах мы хотим сделать шоу, посвященное выходу "Back To Attack", 28 апреля еще более масштабным, чем планировалось, и сыграть новые песни и все наши лучшие хиты на большой сцене с той энергией, которую мы все вместе как группа и вы перед сценой можем отдать.

Мы очень надеемся, что вы все сможете хотя бы отчасти понять наше решение, которое далось нам с таким трудом, но мы уверены, что это правильно - закончить все именно так, с мощным альбомом и потрясающим шоу. И даже если некоторые люди могут подумать, что это своего рода рекламная акция, то это точно не так. Мы всегда считали, что мы должны делать то, что чувствуем, а это значит следовать за своей душой. Никогда не знаешь, что принесет будущее, но пока книга MAJESTY заканчивается 28 апреля.



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11 апр 2023
Corpsegrinder04
Давно пора. Группа по сути на Хеллфорсес закончилась и стала играть хуйню. А ведь первые несколько альбомов были неплохи.
Like!1
11 апр 2023
M
Mike Barlow
Corpsegrinder04, да, начинали неплохо, но, вторичный но крепкий и честный тру-металл. А как пошло это "и нашим и вашим и еще тем", лавочку надо было закрывать.
11 апр 2023
Virgo_ad_noctum
Зато концертный релиз Infernal Majesty выйдет летом.

просмотров: 378

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