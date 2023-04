сегодня



MAJESTY всё



Привет всем вам, металхэды!



Нам очень тяжело говорить эти слова, но в то же время мы довольно долго думали об их принятии. Альбом Back To Attack, который является нашим возвращением после более чем трехлетнего перерыва, также станет нашим последним альбомом, а концерт, который мы сыграем 28 апреля, будет последним концертом Majesty. Мы считаем, что нам удалось воплотить все то, за что выступает группа, в одном последнем величественном альбоме, и в то же время мы поняли, что отныне все, что мы сможем создать, будет просто копией нас самих".



За все 10 официальных альбомов Majesty история кажется полностью рассказанной, и мы не хотим повторять ее снова с небольшими отличиями в версиях, которые никогда не будут столь же уникальными, как оригинальные композиции. Для нас также совершенно ясна одна деталь. Мы не хотим просто исчезнуть, выпустив еще несколько альбомов и концертов в стиле "business as usual" без каких-либо сюрпризов. Мы знаем, что есть много групп, которые так поступают, и их это полностью устраивает. Но мы просто не хотим так поступать. С "Back To Attack" магия этой группы по-прежнему существует и даже более сильна, чем много лет назад, поэтому мы верим, что этот альбом станет идеальным завершением главы в атмосфере счастья и свободы. Вместо клубного тура на маленьких сценах мы хотим сделать шоу, посвященное выходу "Back To Attack", 28 апреля еще более масштабным, чем планировалось, и сыграть новые песни и все наши лучшие хиты на большой сцене с той энергией, которую мы все вместе как группа и вы перед сценой можем отдать.



Мы очень надеемся, что вы все сможете хотя бы отчасти понять наше решение, которое далось нам с таким трудом, но мы уверены, что это правильно - закончить все именно так, с мощным альбомом и потрясающим шоу. И даже если некоторые люди могут подумать, что это своего рода рекламная акция, то это точно не так. Мы всегда считали, что мы должны делать то, что чувствуем, а это значит следовать за своей душой. Никогда не знаешь, что принесет будущее, но пока книга MAJESTY заканчивается 28 апреля. http://www.majesty-metal.de





+0 -0



( 3 ) просмотров: 378