Новое видео MAJESTY



Back to Attack, новое видео MAJESTY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Back to Attack", выход которого намечен на 28 апреля на REAPER ENTERTAINMENT:



1. The Oath Of Truth

2. Back To Attack

3. Demon War

4. Glorious Warriors

5. Never Kneel

6. Freedom Child

7. Age Of Glory

8. Saviors In The Dark

9. A Hero´s Storm

10. In The Silence

11. Our Time Has Come

12. Heralds Of The Storm (bonustrack)







