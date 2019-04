сегодня



Новое видео BLOODY HAMMERS



"Now The Screaming Starts", новое видео группы BLOODY HAMMERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Summoning", выходящего 26 июня на Napalm Records.



Трек-лист:



"Let Sleeping Corpses Lie"

"Now The Screaming Starts"

"The Summoning"

"Fire In The Dark"

"The Beast Is Coming Out"

"Welcome To Darkness"

"Tales That Witness Madness"

"Condemned, The Prisoner"

"From Beyond The Grave"

"Unbreakable"















+0 -0









просмотров: 156