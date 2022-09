сегодня



Новое видео BLOODY HAMMERS



"Phantasmagoria", новое видео группы BLOODY HAMMERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Washed In The Blood", выходящего 14 октября.



Трек-лист:



"Black Sunday"

"Phantasmagoria"

"And Soon The Darkness"

"At Midnight I’ll Take Your Soul"

"Water To The Dead"

"The Howling"

"Last Rites Of Lucifer"

"Dead Will Walk"

"Don’t Be Afraid Of The Dark"







