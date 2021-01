сегодня



Трейлер нового альбома BLOODY HAMMERS



BLOODY HAMMERS опубликовали трейлер к новому альбому "Songs Of Unspeakable Terror", выходящего 15 января на Napalm Records.



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewelcase

- LP Gatefold Black

- LP Gatefold Red/Black Split-Splatter (limited to 100, European Napalm Mailorder Only)

- Deluxe Vinyl Edition: LP Gatefold Red + 2 Patches - (limited to 100, North American Napalm Mailorder Only)

- Digital Album



Трек-лист:



"A Night To Dismember"

"Hands Of The Ripper"

"Witchfinder General"

"Not Of This Earth"

"The Ones Who Own The Dark"

"Waking The Dead"

"Night Of The Witch"

"We Are The Damned"

"The Brain That Wouldn't Die"

"Lucifer's Light"

"I Spit On Your Corpse"







