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AIRBOURNE завершили работу над новым альбомом



Австралийские хард-рокеры AIRBOURNE завершили работу надо новым альбомом, выход которого намечен на Spinefarm в этом году. Альбом был записан в студии RCA Victor Recording в Нэшвилле, штат Теннесси.

















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