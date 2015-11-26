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Airbourne

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29 апр 2019 : 		 AIRBOURNE завершили работу над новым альбомом

29 сен 2017 : 		 Документальный фильм AIRBOURNE доступен для просмотра

19 сен 2017 : 		 Трейлер документального фильма AIRBOURNE

31 авг 2017 : 		 Новая песня AIRBOURNE

23 авг 2017 : 		 Бокс-сет AIRBOURNE выйдет осенью

8 апр 2017 : 		 AIRBOURNE сменили гитариста

28 фев 2017 : 		 AIRBOURNE почтили память Лемми

27 окт 2016 : 		 Песня AIRBOURNE в WWE

28 сен 2016 : 		 Вокалист AIRBOURNE упал со сцены

17 сен 2016 : 		 Новое видео AIRBOURNE

30 июл 2016 : 		 Видео с текстом от AIRBOURNE

7 июл 2016 : 		 Новая песня AIRBOURNE

23 июн 2016 : 		 Новый альбом AIRBOURNE выйдет осенью

28 янв 2015 : 		 AIRBOURNE на SPINEFARM RECORDS

10 ноя 2014 : 		 AIRBOURNE надеются выпустить новый альбом во второй половине 2015 года

21 окт 2013 : 		 Новое видео AIRBOURNE

10 окт 2013 : 		 Новое видео AIRBOURNE

1 июл 2013 : 		 Видео с текстом от AIRBOURNE

10 июн 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления AIRBOURNE

24 май 2013 : 		 Концертный трек от AIRBOURNE

21 май 2013 : 		 AIRBOURNE о юбилее

14 май 2013 : 		 Новый альбом AIRBOURNE доступен для прослушивания

2 май 2013 : 		 AIRBOURNE в 'Rock Climbing'

30 апр 2013 : 		 AIRBOURNE в 'Rock Climbing'

25 апр 2013 : 		 AIRBOURNE в "Road Warriors"

23 апр 2013 : 		 AIRBOURNE в "Road Warriors"
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AIRBOURNE завершили работу над новым альбомом



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Австралийские хард-рокеры AIRBOURNE завершили работу надо новым альбомом, выход которого намечен на Spinefarm в этом году. Альбом был записан в студии RCA Victor Recording в Нэшвилле, штат Теннесси.



AIRBOURNE Completes Work On Fifth Album





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