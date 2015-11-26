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Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков
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Новое видео RAMMSTEIN
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Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN
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Гитарист CYNIC выпустит трилогию
46
Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»...
37
все новости группы
Airbourne
Австралия
Hard Rock
http://www.airbournerock.com
Myspace:
http://www.myspace.com/airbourne
Facebook:
https://www.facebook.com/airbournerock/
29 апр 2019
:
AIRBOURNE завершили работу над новым альбомом
29 сен 2017
:
Документальный фильм AIRBOURNE доступен для просмотра
19 сен 2017
:
Трейлер документального фильма AIRBOURNE
31 авг 2017
:
Новая песня AIRBOURNE
23 авг 2017
:
Бокс-сет AIRBOURNE выйдет осенью
8 апр 2017
:
AIRBOURNE сменили гитариста
28 фев 2017
:
AIRBOURNE почтили память Лемми
27 окт 2016
:
Песня AIRBOURNE в WWE
28 сен 2016
:
Вокалист AIRBOURNE упал со сцены
17 сен 2016
:
Новое видео AIRBOURNE
30 июл 2016
:
Видео с текстом от AIRBOURNE
7 июл 2016
:
Новая песня AIRBOURNE
23 июн 2016
:
Новый альбом AIRBOURNE выйдет осенью
28 янв 2015
:
AIRBOURNE на SPINEFARM RECORDS
10 ноя 2014
:
AIRBOURNE надеются выпустить новый альбом во второй половине 2015 года
21 окт 2013
:
Новое видео AIRBOURNE
10 окт 2013
:
Новое видео AIRBOURNE
1 июл 2013
:
Видео с текстом от AIRBOURNE
10 июн 2013
:
Профессиональное видео c выступления AIRBOURNE
24 май 2013
:
Концертный трек от AIRBOURNE
21 май 2013
:
AIRBOURNE о юбилее
14 май 2013
:
Новый альбом AIRBOURNE доступен для прослушивания
2 май 2013
:
AIRBOURNE в 'Rock Climbing'
30 апр 2013
:
AIRBOURNE в 'Rock Climbing'
25 апр 2013
:
AIRBOURNE в "Road Warriors"
23 апр 2013
:
AIRBOURNE в "Road Warriors"
17 апр 2013
:
Новое видео AIRBOURNE
2 апр 2013
:
Видео с текстом от AIRBOURNE
26 мар 2013
:
Новая песня AIRBOURNE
14 мар 2013
:
Обложка нового альбома AIRBOURNE
8 фев 2013
:
Новый альбом AIRBOURNE выйдет в мае
9 янв 2013
:
AIRBOURNE заканчивают работу над альбомом
11 авг 2011
:
Профессиональное видео с выступления AIRBOURNE
14 окт 2010
:
Новое видео AIRBOURNE
1 июн 2010
:
Новое видео AIRBOURNE
21 фев 2010
:
Доступен новый сингл AIRBOURNE
12 фев 2010
:
Новое видео AIRBOURNE
18 янв 2010
:
Детали специального издания AIRBOURNE
13 янв 2010
:
Новая песня AIRBOURNE
29 дек 2009
:
Обложка нового альбома AIRBOURNE
30 окт 2009
:
Название и дата выхода нового альбома AIRBOURNE
сегодня
AIRBOURNE
завершили работу над новым альбомом
Австралийские хард-рокеры AIRBOURNE завершили работу надо новым альбомом, выход которого намечен на Spinefarm в этом году. Альбом был записан в студии RCA Victor Recording в Нэшвилле, штат Теннесси.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).