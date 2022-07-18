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Airbourne

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AIRBOURNE выпустят альбом в 2023 году



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AIRBOURNE сообщили о планах приступить к работе над новым материалом, релиз которого намечен на следующий год.

AIRBOURNE To Begin Tracking New Album For 2023 Release




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18 июл 2022
S
Splattergun&ThePSB
Отличная новость!
18 июл 2022
Nord61
Очень надеюсь, что они сделают работу более в духе "Black Dog Barking", чем "Breakin' Outta Hell". В этом последнем альбоме драйва было через край (да и в чартах он забрался повыше), но диск 2013-го года лично мне нравится больше, потому что он просто битком набит хитовыми мелодиями и хуковыми рефренами, чего в следующем альбоме явно не хватало. Голый драйв слушается гораздо скучнее, если он не подкреплён запоминающимися мелодиями.

просмотров: 411

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