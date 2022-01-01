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Вокалист AIRBOURNE — о важности небольших площадок



В рамках недавнего интервью вокалист AIRBOURNE Joel O'Keeffe затронул тему пострадавшего от пандемии бизнеса, в частности, небольших клубов:



«Меня всё это злит, потому что экосистема живой музыки... Всё будущее рок-н-ролла зависит от маленьких клубов. Если у вас нет маленьких сцен... Когда вы начинаете как группа, вы не можете просто выйти на сцену как у IRON MAIDEN; вы должны, б$$$ь, заработать свои награды. И ты не можешь этого сделать, пока не сыграешь перед 10 людьми — на "Battle Of The Bands" или что-то в этом роде. И это меня чертовски бесит, потому что если убить маленькие площадки, то будет убито будущее рок-н-ролла, так как это единственная площадка, на которой новые группы могут выступать.



Нет никакого смысла в том, что правительства помогают футбольным командам, помогают всем видам спорта, всем религиям, всему этому, но не помогают искусству — музыке. А если и делают это, то это будут скрипки и грёбаные виолончели, а не рок-н-ролл. Так что чем больше людей узнает о том, что если вы строите квартиру, 12-этажный жилой дом, рядом с маленьким заведением, а потом говорите, что вы должны закрыть это заведение, чтобы кучка людей могла жить там и что из-за шума они будут жаловаться, в то время как в этом зале учились играть такие группы, как MOTÖRHEAD, тем будет лучше. Это же сраное дерьмо, чёрт побери! Это как раз из тех вещей, которые меня чертовски бесят!



Было бы здорово, если бы Dave Grohl, Lars Ulrich и все остальные собрались и сказали: "Мы изменим это. Мы пойдём к правительствам. Потому что они всегда приходят на наши концерты". Всегда найдется политик, который хочет получить допуск за кулисы. Типа: "Ну, вот вам 10 минут нашего времени за кулисами. Сделаешь это — убьёшь это". И пока вы хотите ходить на концерты FOO FIGHTERS и METALLICA, группы из вашего города не смогут иметь будущего, потому что законы, которые вы принимаете, и законы, которыми вы руководствуетесь, препятствуют этому.



Так что это из разряда тех вещей, которые меня очень сильно злят, потому что это совершенно неправильно. И после двухлетней пандемии и подобных событий посмотрите, сколько детей учится играть на гитарах, так много детей хотят играть, и если у них нет сцены, где они будут это делать? И сегодня вы видели на концерте детей. На сцене группа, которая существует уже 40 лет, и есть дети, которые смотрят на Dave'a Murray'я, на Janick'а [Gers'a], смотрят, как они играют, смотрят, как Steve Harris играет на басу, как Bruce [Dickinson] поет, и барабанщики, которые хотят быть похожими на Nicko [McBrain'a]. В этом ещё теплится жизнь. Это всё ещё работает, так что если мы сможем остановить подобные процессы по всему миру, это будет здорово».







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