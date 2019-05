сегодня



SEVEN KINGDOMS готовятся к работе в студии



Участники SEVEN KINGDOMS сообщили, что 2 июня собираются начать запись в студии New Morrisound в Тампе. В июле материал будет отправлен для мастеринга Jacob'у Hansen'у. Выход альбома запланирован на осень.









