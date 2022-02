сегодня



Кавер-версия Joan Jett & The Blackhearts от SEVEN KINGDOMS



SEVEN KINGDOMS представили видео на собственное прочтение хита Joan Jett & The Blackhearts "I Hate Myself For Loving You", которое будет включено в выходящий в этом году новый альбом Zenith.







