Новое видео SEVEN KINGDOMS



"Love Dagger", новое видео SEVEN KINGDOMS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Zenith”, релиз которого состоялся 17 июня на Distortion Music Group.



Трек-лист:



1. Diamond Handed

2. A Silent Remedy

3. Love Dagger

4. Chasing The Mirage

5. Valonqar

6. Empty Eyes

7. Magic In The Mist

8. Universal Terrestrial

9. The Water Dance

10. Life Signs

11. I Hate Myself For Loving You (JOAN JETT & THE BLACKHEARTS Cover)







