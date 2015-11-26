Дарк-металлисты DEATHWHITE отправились в студию Cerebral Audio Productions вместе с продюсером и звукоинженером Shane'ом Mayer'ом, который уже работал с ними на дебютной работой. Вокальные партии будут записаны в студии Mana Erik'а Rutan'а со звукоинженером Art'ом Paiz'ом. Мастерингом будет заниматься легендарный Dan Swano. Новый альбом получит название "Grave Image".
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