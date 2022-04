сегодня



Новая песня DEATHWHITE



"No Thought Or Memory", новая песня группы DEATHWHITE, доступна ниже. Она взята из альбома "Grey Everlasting", выходящего 10 июня на Season Of Mist.



Трек-лист:



"Nihil"

"Earthtomb"

"No Thought Or Memory"

"Quietly, Suddenly"

"Grey Everlasting"

"White Sleep"

"Immemorial"

"Formless"

"So We Forget"

"Blood And Ruin"

"Asunder"







