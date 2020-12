сегодня



Новое видео DEATHWHITE



"Grave Image", новое видео группы DEATHWHITE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Grave Image", выход которого состоялся 31 января на Season Of Mist.



Трек-лист:



“Funeral Ground”

“In Eclipse”

“Further From Salvation”

“Grave Image”

“Among Us”

“Words Of Dead Men”

“No Horizon”

“Plague Of Virtue”

“A Servant”

“Return To Silence”







