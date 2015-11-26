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Новый альбом (HED) P.E. выйдет в июне
Группа (HED) P.E. объявила о том, что новый альбом, получивший название "Stampede", будет выпущен на лейбле Pavement Entertainment 21 мая.
В пресс-релизе сказано: «это сплав элементов рока, панка, хип-хопа и регги, которые переданы в эклектичном и эволюционирующем звучании, синонимичном с (HED) P.E.».
Трек-лист:
01. Noapologies
02. Canirock
03. PWF (Playingwfire)
04. Bossup
05. Whynotme?
06. Rise
07. Untouchable
08. Narragansett
09. Dieanotherday
10. Timeofmylife
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