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(hed) P.E.

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13 май 2019 : 		 Новый альбом (HED) P.E. выйдет в июне

8 июн 2016 : 		 Три новые песни (HED) P.E.

2 май 2016 : 		 Новый альбом (HED) P.E. выйдет в июле

28 янв 2014 : 		 (HED)P.E. на PAVEMENT ENTERTAINMENT

10 мар 2012 : 		 Фронтмен (HED)P.E. выпустит ЕР

4 мар 2011 : 		 Новое видео (HED) P.E.

26 окт 2010 : 		 Новый альбом (HED) P.E. доступен для прослушивания

11 окт 2010 : 		 Фронтмен SEVENDUST на новом альбоме (HED)P.E.

22 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома (HED)P.E.

24 авг 2010 : 		 (HED)P.E. выпустят новый альбом в октябре

1 фев 2010 : 		 Новый альбом (HED) P.E. выйдет в марте

12 дек 2009 : 		 Новое видео (hed) P.E.

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Новый альбом (HED) P.E. выйдет в июне



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Группа (HED) P.E. объявила о том, что новый альбом, получивший название "Stampede", будет выпущен на лейбле Pavement Entertainment 21 мая.

В пресс-релизе сказано: «это сплав элементов рока, панка, хип-хопа и регги, которые переданы в эклектичном и эволюционирующем звучании, синонимичном с (HED) P.E.».

Трек-лист:

01. Noapologies
02. Canirock
03. PWF (Playingwfire)
04. Bossup
05. Whynotme?
06. Rise
07. Untouchable
08. Narragansett
09. Dieanotherday
10. Timeofmylife



(HED) P.E. To Release






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