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Новый альбом (HED) P.E. выйдет в июне



Группа (HED) P.E. объявила о том, что новый альбом, получивший название "Stampede", будет выпущен на лейбле Pavement Entertainment 21 мая.



В пресс-релизе сказано: «это сплав элементов рока, панка, хип-хопа и регги, которые переданы в эклектичном и эволюционирующем звучании, синонимичном с (HED) P.E.».



Трек-лист:



01. Noapologies

02. Canirock

03. PWF (Playingwfire)

04. Bossup

05. Whynotme?

06. Rise

07. Untouchable

08. Narragansett

09. Dieanotherday

10. Timeofmylife



















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