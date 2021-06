сегодня



Видео с текстом от (HED) P.E.



(HED) P.E. опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sandmine", которая взята из выходящего двадцать третьего июля на Suburban Noize Records ЕР "Sandmine".



Трек-лист:



01. Sandmine



02. False Prophet



03. R.T.R.



04. Death Trip



05. Let Me Know













