Новая песня (HED) P.E.



Группа (HED) P.E. объявила о том, что новый альбом, получивший название "Class Of 2020", будет выпущен на лейбле Suburban Noize Records двадцать первого августа.



Трек-лист:



01. First Blood



02. Watch It Burn



03. No Days Off



04. Death Awaits



05. Last Call



06. Ole Time Sake



07. Greedy Girl



08. Nothing Lasts 4ever (The Ballad of C19)



09. We The People



10. Overdue



Официальное видео с текстом к "First Blood" доступно ниже.



















