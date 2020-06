15 июн 2020



Кавер-версия BLACK FLAG от DEAD CROSS



Группа DEAD CROSS, в состав которой входят Dave Lombardo (SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS), Mike Patton (FAITH NO MORE, TOMAHAWK), Justin Pearson (THE LOCUST, RETOX) и Michael Crain (RETOX, FESTIVAL OF DEAD DEER), представила собственное прочтение классического трека BLACK FLAG "Rise Above".























