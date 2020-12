сегодня



Новое видео DEAD CROSS



"Skin Of A Redneck", новое видео группы DEAD CROSS, в состав которой входят Dave Lombardo (SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS), Mike Patton (FAITH NO MORE, TOMAHAWK), Justin Pearson (THE LOCUST, RETOX) и Michael Crain (RETOX, FESTIVAL OF DEAD DEER), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР 2018 года.



Трек-лист:



01. Skin Of A Redneck



02. My Perfect Prisoner



03. Shillelagh (Panicker Remix)



04. Church Of The Motherfuckers (Planet B Remix)













