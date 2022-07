сегодня



Новое видео DEAD CROSS



"Reign Of Error", новое видео группы DEAD CROSS, в состав которой входят Dave Lombardo (SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS), Mike Patton (FAITH NO MORE, TOMAHAWK), Justin Pearson (THE LOCUST, RETOX) и Michael Crain (RETOX, FESTIVAL OF DEAD DEER), доступно для просмотра ниже. доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома II, выходящего 26 октября в следующих вариантах:



· CD digipak

· Counterfeit Gold vinyl

· Indie retail exclusive Glass Coffin vinyl

· Ipecac webstore exclusive Pee Tape vinyl (limited to 500)

· Three One G webstore exclusive Ash Wednesday vinyl (limited to 500)

· Revolver exclusive Upper Crust vinyl (limited to 300)

· Black cassette (limited to 400)

· Gold cassette (limited to 100)



Трек-лист:



01. Love Without Love

02. Animal Espionage

03. Heart Reformer

04. Strong And Wrong

05. Ants And Dragons

06. Nightclub Canary

07. Christian Missile Crisis

08. Reign Of Error

09. Imposter Syndrome







+0 -0



просмотров: 208