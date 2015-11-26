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Emmure

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Новое видео EMMURE



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"I've Scene God", новое видео группы EMMURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hindsight", выходящего 26 июня в цифровом виде на Sharptone Records. Физические носители будут доступны с 24 июля.

Трек-лист:

01. (F)inally (U)nderstanding (N)othing

02. Trash Folder

03. Pig's Ear

04. Gypsy Disco

05. I've Scene God

06. Persona Non Grata

07. Thunder Mouth

08. Pan's Dream

09. 203

10. Informal Butterflies

11. Action

12. Bastard Ritual

13. Uncontrollable Descent

Watch EMMURE's Official Visualizer For 'I've Scene God'








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