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Новое видео EMMURE



"I've Scene God", новое видео группы EMMURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hindsight", выходящего 26 июня в цифровом виде на Sharptone Records. Физические носители будут доступны с 24 июля.



Трек-лист:



01. (F)inally (U)nderstanding (N)othing



02. Trash Folder



03. Pig's Ear



04. Gypsy Disco



05. I've Scene God



06. Persona Non Grata



07. Thunder Mouth



08. Pan's Dream



09. 203



10. Informal Butterflies



11. Action



12. Bastard Ritual



13. Uncontrollable Descent



















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