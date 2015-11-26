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Новая песня EMMURE
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Тизер нового DVD EMMURE
3 мар 2014
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Новый альбом EMMURE выйдет в апреле
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Новое видео EMMURE
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Новое видео
EMMURE
"Thunder Mouth", новое видео группы EMMURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hindsight", выпущенного в цифровом варианте 26 июня на Sharptone Records. 24 июля альбом стал доступен на физических носителях.
Трек-лист:
01. (F)inally (U)nderstanding (N)othing
02. Trash Folder
03. Pig's Ear
04. Gypsy Disco
05. I've Scene God
06. Persona Non Grata
07. Thunder Mouth
08. Pan's Dream
09. 203
10. Informal Butterflies
11. Action
12. Bastard Ritual
13. Uncontrollable Descent
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).