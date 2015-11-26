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Emmure

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4 фев 2022 : 		 Гитарист EMMURE представил новый сингл

27 июл 2020 : 		 Новое видео EMMURE

15 июн 2020 : 		 Новое видео EMMURE

1 июн 2020 : 		 Новое видео EMMURE

14 мар 2020 : 		 Новое видео EMMURE

1 ноя 2019 : 		 Новая песня EMMURE

24 апр 2018 : 		 Новое видео EMMURE

4 фев 2018 : 		 Новое видео EMMURE

16 фев 2017 : 		 Новое видео EMMURE

14 янв 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EMMURE

16 дек 2016 : 		 Новая песня EMMURE

14 окт 2016 : 		 EMMURE на NUCLEAR BLAST/SHARPTONE

30 апр 2016 : 		 Видео с концерта EMMURE в новом составе

25 апр 2016 : 		 Новый состав EMMURE

24 дек 2015 : 		 Бывшие участники EMMURE основали новую группу

19 янв 2015 : 		 Новое видео EMMURE

16 янв 2015 : 		 EMMURE нашли ударника

9 июн 2014 : 		 Новое видео EMMURE

7 апр 2014 : 		 Новая песня EMMURE

4 апр 2014 : 		 Новая песня EMMURE

19 мар 2014 : 		 Новая песня EMMURE

4 мар 2014 : 		 Тизер нового DVD EMMURE

3 мар 2014 : 		 Новое видео EMMURE

19 фев 2014 : 		 Новый альбом EMMURE выйдет в апреле

19 сен 2013 : 		 EMMURE начнут запись осенью

21 июн 2013 : 		 Концертное видео EMMURE
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Гитарист EMMURE представил новый сингл



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Joshua Travis представил дебютный сингл "Web of Lies”. В записи композиции также принимали участие вокалист Monuments Anzy Cizek и гитарист Stephen Taranto.




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