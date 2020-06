сегодня



DAVID GILMOUR выпустит новый сингл



Автор бестселлеров Полли Самсон и гитарист и вокалист PINK FLOYD David Gilmour объединили свои усилия для выпуска предстоящей аудиокниги Самсон "A Theatre For Dreamers" (она появится в продаже усилиями издательского дома W.F. Howes 25 июня 2020 г.). За неделю до релиза книги состоится премьера нового сингла Gilmour’а "Yes I Have Ghosts".



Новая песня, первая музыка Gilmour'а за прошедшие пять лет, вдохновением для которой послужил персонаж из книги, была написана в соавторстве с Самсон. Помимо дебюта нового сингла в аудиокниге будет представлена оригинальная музыка Gilmour’а.



Полли Самсон сказала:



«Мы не собирались работать вместе над аудиокнигой, но из-за локдауна мне пришлось читать текст, и я благодарна David'у Gilmour'у за то, что взял на себя роль продюсера. Мы хотели исследовать творческие возможности формата и создать что-то новое, освежающее и инновационное. Сотрудничество с David'ом — чем я занималась много раз за последние 30 лет, сочиняя песни как для Pink Floyd, так и для его сольных альбомов, — помогло объединить миры литературы и музыки, чтобы расширить опыт прослушивания и установить связь с аудиторией таким образом, чего, как я считаю, не бывало раньше. Я надеюсь, что аудиокнига, записанная в нашей домашней студии, будет воспринята с тем же уровнем тепла и позитива, что и печатная версия, и что слушатели получат удовольствие от плодов нашего творческого союза».



David Gilmour прокомментировал:



«Яркий и поэтический стиль Полли в сочетании с её очень естественным закадровым голосом благодаря объединению усилий для создания аудиоверсии "A Theatre For Dreamers" стали фантастическим и захватывающим опытом. Формат аудиокниги обладает неиспользованным потенциалом, и я удивлён, что музыканты чаще не сотрудничали таким образом с авторами, рассказчиками и продюсерами аудиокниг. Кажется, что эти два мира неразрывно связаны между собой, и музыка действительно может помочь оживить аудиокниги неожиданными новыми способами. Нам также повезло, что наша дочь Романи оказалась с нами в замкнутом пространстве, и внесла свой вклад в виде арфы и дополнительного вокала. Я очень рад и горжусь тем, как слова Полли и моя музыка вплетены в эту аудиоверсию "A Theatre For Dreamers"».



Доминик Уайт, глава издательства W.F. Howes, сказал:



«"A Theatre For Dreamers" — это настоящий исключение из правил для аудиокниг. Это первый случай, когда индустрия стала свидетелем объединения литературной мощи и музыкального гения, чтобы раздвинуть художественные границы того, что возможно сделать со звуком. Мы очень рады сотрудничеству с Полли и David'ом, и постарались помочь сделать их творческое видение реальностью».







