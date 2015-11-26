Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 95
*Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м! 74
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 49
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 47
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 37
[= ||| все новости группы



*

David Gilmour

*



3 май 2021 : 		 Новый трек с участием DAVID GILMOUR

4 июл 2020 : 		 Новое видео DAVID GILMOUR

15 июн 2020 : 		 DAVID GILMOUR выпустит новый сингл

1 фев 2019 : 		 Фрагмент DVD DAVID GILMOUR

20 окт 2017 : 		 Концертное видео DAVID GILMOUR

17 окт 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии DAVID GILMOUR

12 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DAVID GILMOUR

5 окт 2017 : 		 Концертное видео DAVID GILMOUR

28 сен 2017 : 		 Концертное видео DAVID GILMOUR

7 сен 2017 : 		 EPK от DAVID GILMOUR

31 авг 2017 : 		 Концертное видео DAVID GILMOUR

24 авг 2017 : 		 Концертное видео DAVID GILMOUR

23 авг 2017 : 		 EPK от DAVID GILMOUR

10 авг 2017 : 		 Концертное видео DAVID GILMOUR

4 авг 2017 : 		 EPK от DAVID GILMOUR

24 июл 2017 : 		 Концертное видео DAVID GILMOUR

29 сен 2016 : 		 Бенедикт Камбербэтч присоединился на сцене к DAVID'y GILMOUR'y

5 июл 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DAVID GILMOUR

26 апр 2016 : 		 DAVID GILMOUR почтил память Принса

28 окт 2015 : 		 Новое видео DAVID GILMOUR

14 окт 2015 : 		 DAVID GILMOUR в "Later… with Jools Holland"

8 окт 2015 : 		 Новое видео DAVID GILMOUR

26 сен 2015 : 		 Новое видео DAVID GILMOUR

16 сен 2015 : 		 EPK от DAVID'a GILMOUR'a

14 авг 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового альбома DAVID GILMOUR

1 авг 2015 : 		 Новое видео DAVID GILMOUR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый трек с участием DAVID GILMOUR



*
zoom
*
* *
25 июня гитарист FLEETWOOD MAC Питер Грин покинул этот мир, однако последние четыре года он работал с Rufus Publications над грандиозной книгой, которая рассказала бы все детали его впечатляющей карьеры и содержала массу интересных фотографий, памятных вещей, заметок и прочего. Специальным бонусом для этой книги стала запись композиций с DAVID'ом GILMOUR'ом и Kirk'ом Hammett'ом, большими поклонниками таланта Питера. Композицию "Need Your Love So Bad" можно услышать ниже.

PETER GREEN - New Video Trailer Launched For Upcoming Book On Late FLEETWOOD MAC Co-Founder;



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 380

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом