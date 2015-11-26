Новый трек с участием DAVID GILMOUR

25 июня гитарист FLEETWOOD MAC Питер Грин покинул этот мир, однако последние четыре года он работал с Rufus Publications над грандиозной книгой, которая рассказала бы все детали его впечатляющей карьеры и содержала массу интересных фотографий, памятных вещей, заметок и прочего. Специальным бонусом для этой книги стала запись композиций с DAVID'ом GILMOUR'ом и Kirk'ом Hammett'ом, большими поклонниками таланта Питера. Композицию "Need Your Love So Bad" можно услышать ниже.
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