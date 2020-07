сегодня



Новое видео DAVID GILMOUR



"Yes, I Have Ghosts", новое видео DAVID'а GILMOUR'а, доступно для просмотра ниже. Эта песня вдохновлена произведением Polly Samson "A Theatre For Dreamers" и записана с участием дочери David'a, Romany. Трек войдёт в аудиокнигу по роману, созданную общими усилиями Gilmor'а и его жены Samson.



















