Вокалист ACT OF DEFIANCE выпустит ЕР с кавер-версиями
Вокалист ACT OF DEFIANCE Henry Derek Elis третьего июля выпустит новый ЕР, получивший название "All The Pretty Little Horses", в который войдут несколько кавер-версий. Первым синглом станет выпускаемая 19 июня композиция "All The Pretty Little Horses".
Трек-лист:
01. All The Pretty Little Horses (traditional folk cover)
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