15 июн 2020



Вокалист ACT OF DEFIANCE выпустит ЕР с кавер-версиями



Вокалист ACT OF DEFIANCE Henry Derek Elis третьего июля выпустит новый ЕР, получивший название "All The Pretty Little Horses", в который войдут несколько кавер-версий. Первым синглом станет выпускаемая 19 июня композиция "All The Pretty Little Horses".



Трек-лист:



01. All The Pretty Little Horses (traditional folk cover)



02. Dancing With Myself (BILLY IDOL cover)



03. Heart Of The Devil (DANZIG cover)



04. Alabama Highway (STEVE YOUNG cover)











+1 -1



просмотров: 162