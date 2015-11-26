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Act of Defiance

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15 июн 2020 : 		 Вокалист ACT OF DEFIANCE выпустит ЕР с кавер-версиями

14 ноя 2017 : 		 Новый альбом ACT OF DEFIANCE доступен для прослушивания

28 сен 2017 : 		 Новая песня ACT OF DEFIANCE

7 сен 2017 : 		 Новое видео ACT OF DEFIANCE

9 авг 2017 : 		 Новое видео ACT OF DEFIANCE

28 апр 2017 : 		 Музыканты ACT OF DEFIANCE исполнили хиты METALLICA и MOTÖRHEAD

17 янв 2017 : 		 Новый материал ACT OF DEFIANCE обретает форму

3 окт 2016 : 		 ACT OF DEFIANCE исполнили кавер-версию METALLICA

2 июн 2016 : 		 Обучающее видео от ACT OF DEFIANCE

31 май 2016 : 		 ACT OF DEFIANCE исполняют PANTERA

25 май 2016 : 		 Обучающее видео от ACT OF DEFIANCE

19 май 2016 : 		 Гитарист ACT OF DEFIANCE о важных моментах в карьере

1 мар 2016 : 		 ACT OF DEFIANCE: «Мы не супергруппа»

4 фев 2016 : 		 Видео с выступления ACT OF DEFIANCE

2 фев 2016 : 		 Музыканты DEATH ANGEL вместе с ACT OF DEFIANCE исполнили MOTÖRHEAD

30 янв 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY вместе с ACT OF DEFIANCE исполнили MOTÖRHEAD

21 дек 2015 : 		 Гитарист ACT OF DEFIANCE продаёт гитару, чтобы помочь бывшему барабанщику NEVERMORE

16 дек 2015 : 		 Акустика от ACT OF DEFIANCE

14 дек 2015 : 		 Бывший гитарист MEGADETH планирует выпуск сольного диска

6 дек 2015 : 		 Видео с выступления ACT OF DEFIANCE

29 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ACT OF DEFIANCE

24 ноя 2015 : 		 CHRIS BRODERICK и SHAWN DROVER об уходе из MEGADETH

25 окт 2015 : 		 ACT OF DEFIANCE дебютировали на сцене

10 сен 2015 : 		 Барабанщик ACT OF DEFIANCE: «Мои слова опять неправильно подали»

7 сен 2015 : 		 Барабанщик ACT OF DEFIANCE знал своё место в MEGADETH

31 авг 2015 : 		 Барабанщик ACT OF DEFIANCE: «Lars был прав на 100%»
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|||| 15 июн 2020

Вокалист ACT OF DEFIANCE выпустит ЕР с кавер-версиями



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Вокалист ACT OF DEFIANCE Henry Derek Elis третьего июля выпустит новый ЕР, получивший название "All The Pretty Little Horses", в который войдут несколько кавер-версий. Первым синглом станет выпускаемая 19 июня композиция "All The Pretty Little Horses".

Трек-лист:

01. All The Pretty Little Horses (traditional folk cover)

02. Dancing With Myself (BILLY IDOL cover)

03. Heart Of The Devil (DANZIG cover)

04. Alabama Highway (STEVE YOUNG cover)

ACT OF DEFIANCE Frontman HENRY DEREK ELIS Covers DANZIG, BILLY IDOL On




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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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